Precipita da una roccia Muore bimbo di 10 anni

Un bambino di 10 anni è deceduto dopo essere precipitato da una roccia. Stavano trascorrendo il pomeriggio in un parco giochi, poi si sono avventurati nel bosco, probabilmente per trascorrere un momento di svago. La situazione è precipitata quando si sono trovati di fronte a un’area impervia, e la tragica conseguenza ha portato alla perdita della vita del ragazzo.

Stavano giocando in un parco giochi, in un venerdì pomeriggio che sapeva già di festività. Avevano poi deciso di addentrarsi nel bosco vicino, forse per rompere la monotonia, ma quando la luce è calata si sono persi trovandosi di fronte a una parete di roccia. Hanno provato a risalirla per riprendere il sentiero ma la tragedia era ad un passo: da quel costone Jan Adam, di 10 anni, è precipitato per un centinaio di metri finendo la sua drammatica caduta al suolo. L'amico, di un anno più grande, ha subito lanciato l'allarme ma per lui non c'è stato nulla da fare. La tragedia si consuma in Val Venosta, valle alpina dell'Alto Adige occidentale: i due amici giocavano spesso in quella zona, la conoscono bene.

