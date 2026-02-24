Milano-Cuneo Reggers | La squadra deve dimostrare il suo valore in campo

Il match tra Milano e Cuneo si gioca a causa di una recente serie di sconfitte che ha messo in discussione la posizione delle due squadre. La partita si svolge all’Allianz Cloud, dove le formazioni cercano di risalire la classifica e dimostrare il loro valore. Le due compagini si preparano intensamente per affrontarsi in una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. La palla passa ora ai giocatori, pronti a scendere in campo.

Nel contesto della stagione regolare della SuperLega Credem Banca, una sfida di rilievo attende l'Allianz Cloud: Milano ospita Ma Acqua S.Bernardo Cuneo in una partita che può influire sulle posizioni tra le squadre interessate dalla parte alta e media della classifica. L'incontro di metà settimana è tra le più attese del turno e arriva in un momento decisivo della campagna, con prospettive di definire i piazzamenti da terza a quinta posizione e da nona a undicesima. Accanto all'accesso al playoff scudetto, resta aperta la possibilità di qualificarsi alla Challenge Cup, competizione in cui Milano è già impegnata in semifinale.