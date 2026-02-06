Questa mattina, la fiaccola olimpica è arrivata all’Arco della Pace, a Milano. Centinaia di persone si sono radunate per assistere all’accensione del braciere, che brillerà per tutta la durata delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di quest’anno. La giornata segue la grande partecipazione di ieri lungo le strade della città, con tifosi e appassionati pronti a vivere l’evento.

Dopo la grande partecipazione di ieri lungo le strade di Milano, oggi la fiaccola olimpica ha raggiunto l’Arco della Pace per l’accensione del braciere che resterà acceso per tutta la durata delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. In serata, San Siro è il cuore dello spettacolo: una cerimonia di apertura da record, davanti a 67mila spettatori, che intreccia sport, musica, moda, arte e letteratura. Dall’omaggio alla creatività italiana, passando per la grande tradizione culturale e musicale del Paese, fino ai momenti più solenni come l’inno e il Tricolore, lo stadio milanese diventa il palcoscenico di un racconto corale che celebra l’Italia e il suo dialogo con il mondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: la cerimonia di apertura

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano.

Laura Pausini parteciperà come artista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura

