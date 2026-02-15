Milano Cortina è record di medaglie per l' Italia Con 20 podi eguagliata Lillehammer 1994

È record di medaglie per l’Italia ai Giochi invernali di Milano Cortina. Con l’oro di Federica Brignone nello slalom Gigante di Cortina, gli azzurri raggiungono i 2o podi, eguagliando le Olimpiadi di Lillehammer 1994. Con sette ori, tre argenti e dieci bronzi, la delegazione italiana consolida il secondo posto nel medagliere olimpico, alle spalle della Norvegia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Norvegia ha conquistato il primo posto nel medagliere delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, causando grande entusiasmo tra gli atleti norvegesi.

Federica Brignone ha vinto l’oro nel gigante, portando l’Italia a quota 20 medaglie ai Giochi di Milano-Cortina 2026, eguagliando il risultato di Lillehammer del 1994.

