Milano Cortina è record di medaglie per l' Italia Con 20 podi eguagliata Lillehammer 1994

L’Italia conquista un record di medaglie ai Giochi di Milano Cortina dopo il successo di Federica Brignone nello slalom gigante di Cortina, che ha portato gli azzurri a raggiungere 20 podi complessivi. Quel risultato porta gli sportivi italiani a eguagliare le prestazioni delle Olimpiadi di Lillehammer del 1994.
È record di medaglie per l’Italia ai Giochi invernali di Milano Cortina. Con l’oro di Federica Brignone nello slalom Gigante di Cortina, gli azzurri raggiungono i 2o podi, eguagliando le Olimpiadi di Lillehammer 1994. Con sette ori, tre argenti e dieci bronzi, la delegazione italiana consolida il secondo posto nel medagliere olimpico, alle spalle della Norvegia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
