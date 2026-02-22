Milano Cortina è la notte del congedo | all’Arena di Verona il saluto finale dei Giochi L' Italia chiude a quota 30 medaglie

Milano Cortina ha concluso i Giochi Olimpici Invernali 2026 con una cerimonia all’Arena di Verona, dove atleti, staff e organizzatori si sono riuniti per il saluto finale. La manifestazione ha attirato migliaia di spettatori e ha visto l’Italia conquistare 30 medaglie, un risultato importante per la squadra azzurra. La festa ha riunito le comunità locali e gli appassionati di sport, che ormai si preparano a guardare avanti.

Si sono chiusi ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con la cerimonia andata in scena nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Una serata intensa e carica di simboli che ha salutato atleti e delegazioni dopo oltre due settimane di gare distribuite tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. La sfilata degli atleti, mescolati come da tradizione sotto un’unica bandiera olimpica, ha aperto il momento conclusivo prima dei discorsi istituzionali. Sugli spalti e nel parterre autorità sportive e politiche, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry. 🔗 Leggi su Feedpress.me

L'Italia chiude con 30 medaglie, record di sempre. Per Milano-Cortina "una standing ovation" dal CioL’equipaggio italiano di bob a 4, guidato da Patrick Baumgartner, termina la gara in quinta posizione, a causa di un'ultima run veloce ma insufficiente.

Milano Cortina, l’oro USA nell’hockey chiude l’Olimpiade. Record Italia con 30 medaglieGli Stati Uniti hanno vinto l’oro nell’hockey maschile battendo il Canada 2-1 all’overtime, ponendo fine all’Olimpiade di Milano Cortina.

