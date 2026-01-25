A pochi giorni dall’inizio dei Giochi Invernali di Milano-Cortina, il commissario Saldini fa il punto sulle infrastrutture, sottolineando il valore del patrimonio creato per il territorio. Tra le opere più attese, la pista del bob si distingue come la più bella al mondo. Con una pianificazione puntuale, si avvicina l’avvio di un evento che rappresenta un importante investimento e un’eredità per il futuro della regione.

Il conto alla rovescia verso l'inizio dei Giochi Invernali di Milano-Cortina procede spedito. A pochi giorni dal via (cerimonia di apertura il 6 febbraio, le prime gare già il 4) - abbiamo fatto il punto sugli impianti con Fabio Massimo Saldini, Commissario straordinario di Governo per le opere olimpiche e amministratore delegato di Simico. "Un lascito per il territorio. E la pista del bob è la più bella al mondo", l'anticipazione delle sue parole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina, il punto sulle opere con il commissario Saldini: "Un lascito per il territorio. E la pista del bob è la più bella al mondo"

