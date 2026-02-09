Olimpiadi Milano Cortina 2026 il paradosso del comitato olimpico | Russia e Bielorussia escluse Israele presente nonostante genocidio a Gaza

La decisione di escludere Russia e Bielorussia dai Giochi di Milano Cortina 2026 continua a far discutere. Mentre il comitato olimpico mantiene questa linea dura, Israele partecipa comunque, nonostante le accuse di genocidio a Gaza. La situazione resta tesa e divide le opinioni tra chi sostiene le sanzioni e chi invece chiede di mantenere aperti i giochi a tutti.

Anche con i Giochi di Milano Cortina 2026 in corso, prosegue la linea dura nei confronti di Russia e Bielorussia, escluse da quasi tutte le discipline sotto l’egida delle federazioni internazionali. Nessun provvedimento, invece, riguarda Israele, nonostante il genocidio commesso dallo stato israelia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, approvata all’Onu risoluzione su Tregua Olimpica, Russia e Bielorussia escluse, per Israele nessun provvedimento

Milano-Cortina 2026, il Tas dà ragione a Russia e Bielorussia: la Fis autorizza 9 atleti a partecipare alle Olimpiadi

Il Tas ha deciso di permettere a nove atleti russi e bielorussi di partecipare alle qualificazioni olimpiche di Milano-Cortina 2026 come atleti neutrali, autorizzati dalla Fis.

