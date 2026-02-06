Milano-Cortina 2026 la diretta oggi l’inaugurazione a San Siro e l’accensione del braciere Le ultime tappe della Fiamma Olimpica

Oggi a San Siro si tiene l’inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La cerimonia inizia con l’accensione del braciere e la presentazione delle ultime tappe della Fiamma Olimpica. La città si prepara ad accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo, mentre la festa prende il via tra entusiasmo e tradizione.

Milano, 6 febbraio 2026 – Il tanto atteso giorno è arrivato: oggi, venerdì 6 febbraio, si inaugurano ufficialmente le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Tra zone rosse, modifiche alla viabilità, strade e fermate dei mezzi pubblici chiuse, la Fiamma Olimpica riprende il suo percorso per la tappa finale: il via da viale Pirelli, in zona Bicocca, alle 9.15 di questa mattina, prima di sbarcare in Darsena alle 15, dopo aver toccato alcuni dei luoghi più emblematici della città. Poi verrà chiusa e riposta nella sua teca fino all’ingresso a San Siro per l’ accensione del braciere. Per quanto riguarda la parte istituzionale e diplomatica, il programma prevede in mattinata l’arrivo a Linate della premier Giorgia Meloni, che tra le 12 e le 13 incontrerà in Prefettura il presidente della Polonia Karol Nawrocki, Stato nevralgico sul fronte del conflitto tra Russia e Ucraina, e il vice presidente degli Stati Uniti J. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

