Milano-Cortina 2026 la diretta oggi l’inaugurazione a San Siro e l’accensione del braciere Le ultime tappe della Fiamma Olimpica

Da ilgiorno.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a San Siro si tiene l’inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La cerimonia inizia con l’accensione del braciere e la presentazione delle ultime tappe della Fiamma Olimpica. La città si prepara ad accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo, mentre la festa prende il via tra entusiasmo e tradizione.

Milano, 6 febbraio 2026 – Il tanto atteso giorno è arrivato: oggi, venerdì 6 febbraio, si inaugurano ufficialmente le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.  Tra zone rosse, modifiche alla viabilità, strade e fermate dei mezzi pubblici chiuse, la Fiamma Olimpica riprende il suo percorso per la tappa finale: il via da viale Pirelli, in zona Bicocca, alle 9.15 di questa mattina, prima di sbarcare in Darsena alle 15, dopo aver toccato alcuni dei luoghi più emblematici della città. Poi verrà chiusa e riposta nella sua teca fino all’ingresso a San Siro per l’ accensione del braciere. Per quanto riguarda la parte istituzionale e diplomatica, il programma prevede in mattinata l’arrivo a Linate della premier Giorgia Meloni, che tra le 12 e le 13 incontrerà in Prefettura il presidente della Polonia Karol Nawrocki, Stato nevralgico sul fronte del conflitto tra Russia e Ucraina, e il vice presidente degli Stati Uniti J. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano cortina 2026 la diretta oggi l8217inaugurazione a san siro e l8217accensione del braciere le ultime tappe della fiamma olimpica

© Ilgiorno.it - Milano-Cortina 2026 la diretta, oggi l’inaugurazione a San Siro e l’accensione del braciere. Le ultime tappe della Fiamma Olimpica

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Milano-Cortina 2026, oggi l’accensione della fiamma olimpica – La diretta

Milano-Cortina 2026: oggi la cerimonia d’accensione della Fiamma Olimpica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

LIVE Milano Cortina 2026, l’accensione del braciere olimpico al Quirinale: diretta video

Video LIVE Milano Cortina 2026, l’accensione del braciere olimpico al Quirinale: diretta video

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; Arianna Fontana a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di short track; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono una corsa contro il tempo.

milano cortina 2026 laMilano-Cortina 2026 la diretta, oggi l’inaugurazione a San Siro e l’accensione del braciere. Le ultime tappe della fiamma olimpicaTra zone rosse, modifiche alla viabilità, strade e fermate dei mezzi pubblici chiuse, la la Fiaccola riprende il suo percorso: il via da viale Pirelli, in zona Bicocca, prima di sbarcare in Darsena al ... msn.com

milano cortina 2026 laDove vedere la Cerimonia di Apertura Olimpiadi 2026 in tv: orario, programma e super ospitiLa diretta verrà trasmessa su Rai 1 e RaiPlay con la telecronaca affidata ad Auro Bulbarelli e allo scrittore Fabio Genovesi. Sarà possibile seguire l’evento anche su Eurosport, Discovery+, HBO Max, ... iodonna.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.