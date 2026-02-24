Milano | Cinturrino ' mi sono sempre comportato bene mai assunto droga'

Cinturrino afferma di aver sempre rispettato le regole, sostenendo di non aver mai assunto droghe o commesso atti illeciti. La sua dichiarazione arriva dopo aver affrontato dubbi sulla sua condotta personale, in particolare riguardo a comportamenti che potrebbero aver attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Ha precisato di aver mantenuto un atteggiamento corretto e di non aver mai causato problemi pubblici. Ora si attende una verifica dei fatti.

Milano, 24 feb. (Adnkronos) - "Mi sono sempre comportato bene, non ho mai fatto cose illegali, non ho mai fatto del male. Sono contento che mi abbiate fatto il test tossicologico così potete vedere che sono pulito". Il poliziotto Carmelo Cinturrino, interrogato dal gip di Milano Domenico Santoro, non varia la sua versione sull'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri e ribadisce che ha sparato "per paura". Assistito dall'avvocato Pietro Porciani, il 41enne assistente capo del commissariato Mecenate ricostruisce il suo arrivo nel boschetto di Rogoredo nel pomeriggio del 26 gennaio scorso e spiega che quando, a distanza di quasi 30 metri, vede una sagoma "che si abbassa e si alza" impugna la pistola e spara. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Milano, spacciatore ucciso: poliziotto indagato per omicidio volontario - Ore 14 del 27/01/2026

Il poliziotto Cinturrino adesso si pente: Chiedo scusa a tutte le divise, ho tradito la fiducia dei cittadini. Il legale dell'ex agente rinchiuso a San Vittore: Ha ammesso le sue responsabilità, ma quella sera a Rogoredo ha avuto veramente paura.

