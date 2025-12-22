Lino Banfi | Spalletti è un grande allenatore ma non mi è mai piaciuto come si è comportato con…

Lino Banfi: «Spalletti è un grande allenatore, ma non mi è mai piaciuto come si è comportato con.». Le dichiarazioni del celebre attore. Lino Banfi, l’indimenticabile interprete di Oronzo Canà e icona del cinema italiano, continua a seguire con immutata passione le vicende della sua  Roma. Recentemente ospite del centro sportivo di Trigoria, l’attore pugliese ha concesso un’intervista esclusiva a  Soccermagazine, offrendo una lettura lucida e, come di consueto, ricca di ironia sugli equilibri dell’attuale Serie A e sul lavoro dei tecnici, con un occhio di riguardo per  Luciano Spalletti. Proprio sull’attuale allenatore della Juventus, Banfi ha svelato un divertente retroscena legato al passato, non risparmiando però alcune critiche sul piano della gestione umana e del carisma: « Ho scherzato tante volte con Aurelio De Laurentiis che mi faceva capire che al Napoli voleva me al posto di Spalletti, mentre io rispondevo che ero impegnato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

