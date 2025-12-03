Caressa sul VAR | Quello che è successo in Milan-Lazio è gravissimo

Pianetamilan.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Fabio Caressa ha parlato anche del caso VAR durante Milan-Lazio 1-0. Parere molto importanti del telecronista. Ecco un estratto da 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

caressa sul var quello che 232 successo in milan lazio 232 gravissimo

© Pianetamilan.it - Caressa sul VAR: “Quello che è successo in Milan-Lazio è gravissimo”

Argomenti simili trattati di recente

caressa var 232 successoCaressa demolisce Collu dopo Milan-Lazio: «Una pataccata, ha pensato di prenderci in giro» - Lazio: l’analisi su Sky e la spiegazione che non convince nessuno Il finale infuocato di Milan- Come scrive milannews24.com

Caressa, che bordate su Var e gioco effettivo: "Si gioca solo un tempo e..." - «È brutale, però va detto: gli spettatori ormai pagano per vedere soltanto un tempo». Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Caressa Var 232 Successo