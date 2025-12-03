Caressa sul VAR | Quello che è successo in Milan-Lazio è gravissimo
Il giornalista Fabio Caressa ha parlato anche del caso VAR durante Milan-Lazio 1-0. Parere molto importanti del telecronista. Ecco un estratto da 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
De Laurentiis: «Se Dazn ci dovesse abbandonare come è successo in Francia, saremmo tutti nei guai» Caressa in imbarazzo al Galà del calcio: «vorrei organizzare gli stati generali del calcio, vorrei vedere i proprietari dei fondi, vorrei vedere i proprietari veri Vai su X
De Laurentiis: «Se Dazn ci dovesse abbandonare come è successo in Francia, saremmo tutti nei guai» Caressa in imbarazzo al Galà del calcio: «vorrei organizzare gli stati generali del calcio, vorrei vedere i proprietari dei fondi, vorrei vedere i proprietari veri - facebook.com Vai su Facebook
Caressa demolisce Collu dopo Milan-Lazio: «Una pataccata, ha pensato di prenderci in giro» - Lazio: l’analisi su Sky e la spiegazione che non convince nessuno Il finale infuocato di Milan- Come scrive milannews24.com
Caressa, che bordate su Var e gioco effettivo: "Si gioca solo un tempo e..." - «È brutale, però va detto: gli spettatori ormai pagano per vedere soltanto un tempo». Riporta corrieredellosport.it