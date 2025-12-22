Milan-Como a Perth Zazzaroni anticipa quello che sarebbe successo | Non sono sicuro che vadano…

Durante il podcast 'Numeri Uno', Ivan Zazzaroni ha parlato di Milan-Como a Perth prima della decisione di oggi di non giocarla a Perth. Ecco le sue parole che suonano come una sorta di previsione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Como a Perth, Zazzaroni anticipa quello che sarebbe successo: "Non sono sicuro che vadano…"

MN - Milan-Como a Perth: vi sveliamo perché è saltata e come - Nella giornata odierna è arrivato finalmente il verdetto ufficiale: Milan- milannews.it

Niente Milan-Como a Perth. Salta la partita in Australia - "Le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari" si legge nel comunicato ... rainews.it

La Lega #SerieA ci ripensa: #Milan- #Como non si gioca più in Australia - facebook.com facebook

Simonelli su Milan-Como: "Dipenderà dagli incastri e dai playoff di Champions: si giocherà a #SanSiro quando sarà libero dalle Olimpiadi, ma per fissare una data servirà aspettare il 31 gennaio". x.com

