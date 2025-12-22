Milan-Como a Perth Zazzaroni anticipa quello che sarebbe successo | Non sono sicuro che vadano…

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il podcast 'Numeri Uno', Ivan Zazzaroni ha parlato di Milan-Como a Perth prima della decisione di oggi di non giocarla a Perth. Ecco le sue parole che suonano come una sorta di previsione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Como a Perth, Zazzaroni anticipa quello che sarebbe successo: “Non sono sicuro che vadano…”

