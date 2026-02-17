Inter attenzione al Bodo | vince il 75% delle gare in casa
Il BodøGlimt ha dominato il campionato norvegese, vincendo il 75% delle partite casalinghe, e questa forza in casa preoccupa l’Inter, che affronta la squadra in occasione della prossima sfida europea. La squadra ha concluso il campionato il 30 novembre scorso e da allora non ha più giocato partite ufficiali, ma il suo record in casa resta un dato da tenere presente.
Il BodøGlimt ha chiuso il proprio campionato lo scorso 30 novembre e da allora non disputa gare ufficiali. Sono passati oltre due mesi e mezzo dall’ultimo impegno in Eliteserien, concluso con un secondo posto che conferma la solidità del progetto guidato da Kjetil Knutsen. Il tecnico norvegese, in carica da sei anni, è l’artefice della crescita esponenziale del club del nord della Norvegia, capace di passare in pochi anni dalla retrocessione al titolo nazionale conquistato nel 2020 e a una dimensione europea ormai consolidata. La filosofia di Knutsen è chiara: valorizzazione dei giovani, organizzazione maniacale e un 4-3-3 ad altissima intensità.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Bodo Inter probabili formazioni: Calha torna in regia, nel Bodo attenzione all’ex Milan
Calha torna in regia e potrebbe giocare dall’inizio, perché l’Inter si prepara a sfidare il BodoGlimt nei playoff di Champions League.
Zanetti commenta il sorteggio di Champions League: «Va fatta attenzione al Bodo, si è visto nell’ultimo turno! L’Inter in Champions vuole…»
Javier Zanetti avverte i tifosi e la squadra: bisogna stare attenti al Bodo dopo il sorteggio di Champions League.
