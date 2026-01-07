L'Inter scappa in testa al campionato vince a Parma e vola a +4 su Milan e Napoli

L'Inter si porta in testa alla classifica di Serie A, vincendo 2-0 a Parma. La partita si decide nel primo tempo con un gol di Dimarco, convalidato dal VAR dopo una precedente annullamento. Con questa vittoria, i nerazzurri aumentano il vantaggio a +4 su Milan e Napoli. La squadra di Inzaghi mantiene così un buon passo in campionato, consolidando la posizione di vertice.

Al Tardini finisce col risultato di 0-2, decisiva la rete segnata da Dimarco alla fine del primo tempo e convalidata col VAR che corregge la decisione di campo di annullarla. Thuram raddoppia al 95°.

