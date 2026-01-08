Florenzi | Milan? Era la squadra di Zlatan Giroud Ecco come ho conquistato Ibrahimovic

Da pianetamilan.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Alessandro Florenzi, ex terzino del Milan e della Nazionale, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e le esperienze in rossonero. Tra i temi trattati, l’importanza di Ibrahimovic e la sua relazione con la squadra, con particolare attenzione a come ha conquistato il rispetto e l’affinità con il campione svedese. Un’intervista che offre spunti interessanti sulla vita e il percorso di un calciatore professionista.

Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, è stato ospite l'ex terzino del Milan e della Nazionale Italiana Alessandro Florenzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

florenzi milan era la squadra di zlatan giroud ecco come ho conquistato ibrahimovic

© Pianetamilan.it - Florenzi: “Milan? Era la squadra di Zlatan. Giroud. Ecco come ho conquistato Ibrahimovic”

Leggi anche: Ibrahimovic si allena con il Milan. E no, non è Zlatan

Leggi anche: Un altro Ibrahimovic al Milan: Allegri convoca Maximilian, figlio di Zlatan

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Florenzi, tutta la verità sulla Roma, Totti e De Rossi. E quella chiamata di Mourinho: “Litighi con tutti…”.

florenzi milan era squadraFlorenzi sull’esperienza rossonera: “Pioli? Era il Milan di Zlatan” - Alessandro Florenzi è tornato a parlare del suo passato e in particolare di quanto vissuto con la maglia del Milan. spaziomilan.it

Alessandro Florenzi racconta la sua esperienza al Milan, tra aneddoti su Ibrahimovic e riflessioni sul ciclo della squadra - Alessandro Florenzi racconta il suo viaggio al Milan, la sua esperienza con Zlatan Ibrahimovic e i momenti chiave della sua carriera tra infortuni e vittorie. notiziemilan.it

florenzi milan era squadraFlorenzi e l'addio alla Roma: "Mourinho voleva che rimanessi, qualcuno gliel'ha impedito. Milan? L'anno scorso non c'era niente" - L'ex capitano giallorosso svela alcuni retroscena sull'addio alla Roma, lontano dal suo sogno: "La mia idea era fare un percorso alla Giannini, Totti e De Rossi". msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.