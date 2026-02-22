Milan-Parma gol di Troilo da annullare? Secondo Marelli sì Ecco perché

L’arbitro ha convalidato un gol di Troilo nel match tra Milan e Parma, nonostante le proteste. Luca Marelli, commentatore di DAZN, ritiene che il tentativo dovrebbe essere stato annullato. La decisione si basa su un’azione contestata dai giocatori avversari, che hanno lamentato un possibile fallo. La scena ha acceso discussioni tra gli spettatori, che si chiedono se la scelta dell’arbitro sia corretta. La partita prosegue con questa decisione al centro del dibattito.

Il Milan di Massimiliano Allegri è in campo in questi minuti a 'San Siro' per i minuti finali della sfida con il Parma di Carlos Cuesta. Si trova sotto 1-0 a causa del gol di testa di Troilo, arrivato dopo una serie di episodi che lasciano il dubbio sulla correttezza del gol gialloblù. Sull'angolo battuto dal Parma ci sono due episodi che hanno attirato l'attenzione del Var e dell'arbitro Piccinini. Il primo è il blocco stile NBA che il difensore del Parma Valenti esegue su Mike Maignan. Con quel posizionamento il francese era impossibilitato a saltare. Il secondo è quello relativo all'autore del gol Troilo.

Diretta gol Serie A LIVE: Milan Parma, ducali avanti con Troilo! Troilo segna il primo gol per il Parma, portando i ducali in vantaggio contro il Milan.

