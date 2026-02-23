Moviola Milan Parma pioggia di insufficienze dai giornali per Piccinini | dubbi sul gol di Troilo manca un rigore ai rossoneri?

La decisione di Piccinini di non assegnare un rigore ai rossoneri ha scatenato molte critiche, poiché molti osservatori ritengono che ci siano state alcune mancanze evidenti durante il match tra Milan e Parma. La mancata assegnazione e il gol di Troilo sono al centro di numerosi commenti negativi, che sottolineano come alcune azioni siano state interpretate in modo discutibile. La partita ha acceso un acceso dibattito tra tifosi e analisti, che attendono chiarimenti ufficiali.

Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Spalletti scuote la squadra: «Vi state giocando la Juventus!». Il retroscena sul discorso fatto al gruppo e la richiesta verso il Galatasaray Milan furioso, il club ora alza la voce dopo gli episodi arbitrali del match col Parma: la reazione al gol convalidato a Troilo Infortunio Payero: le condizioni del centrocampista dopo Roma Cremonese e quante partite potrebbe saltare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Moviola Milan Parma: la decisione di Piccinini sul gol di Troilo, cos’è successo all’85’! Gli episodi dubbi del matchLa moviola di Milan-Parma ha deciso che il gol di Troilo all’85’ non è stato valido, causando molte polemiche tra i tifosi.

Decisione Piccinini sul gol di Troilo: cosa è successo all'85' e gli episodi dubbi di Milan-ParmaNel match tra Parma e Milan, un episodio ha cambiato il risultato finale: al minuto 85, un gol di Troilo è stato confermato dopo un lungo consulto, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milan-Parma, moviola: San Siro ammutolita dall'arbitro, il coraggio di Piccinini che però prende una svista.

Milan-Parma, moviola: San Siro ammutolita dall'arbitro, il coraggio di Piccinini che però prende una svistaLa prova dell’arbitro Piccinini a San Siro nel match della 26esima giornata di serie A Milan-Parma analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it

Milan-Parma, la rete di Troilo era da annullare? La moviola di SkyCon la sconfitta in casa contro il Parma, il Milan deve dire probabilmente addio allo scudetto. I rossoneri sono scivolati a meno dieci dai cugini nerazzurri quando mancano dodici giornate alla fine d ... msn.com

Luca Marelli è stato chiaro: c'è stato un abuso del VAR Il Milan è stato danneggiato anche questa volta Leggete il verdetto della moviola nel link nei commenti - facebook.com facebook

#MilanParma, la moviola: proteste sul goal di #Troilo per il contatto #Valenti- #Maignan x.com