Milan Nilsen ricorda il gol nel derby | le parole dell’altro norvegese che fece piangere l’Inter

Steinar Nilsen ha rivissuto il suo gol nel derby di Milano, causato da un’azione decisiva di gioco. Durante un’intervista, l’ex difensore del Milan ha descritto i momenti di quella partita, ricordando l’emozione di segnare contro l’Inter. Ha anche ricordato come la rete abbia influenzato la partita e i compagni di squadra. La sua testimonianza rivela dettagli inediti su quella storica sfida. Nilsen ha commentato con sincerità il suo contributo a quella stagione.

Steinar Nilsen è stato il primo calciatore norvegese a vestire la maglia del Milan. Ha giocato per il Diavolo soltanto per una stagione (19971998), ma il suo nome è rimasto impresso nel cuore dei tifosi rossoneri per la splendida rete realizzata su calcio di punizione nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. L'ex centrocampista è tornato a parlare della sua annata al Milan in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Sul ricordo più bello degli anni al Milan: “Il gol su punizione nel derby di Coppa Italia, 8 gennaio 1998. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nilsen: "Inter, se sottovaluti il Bodo sei morta. Io, il Milan e il gol nel derby, ora sono Ceo"Nilsen ha dichiarato che sottovalutare il Bodo potrebbe costare caro, a causa della forza della squadra norvegese.

Branco: "Gli argentini mi avvelenarono a Italia 90. Feci gol alla Samp nel derby, poi scoppiai a piangere"Branco ricorda un episodio drammatico: durante il Mondiale del 1990, gli argentini avvelenarono lui e altri giocatori, secondo le sue parole.

Argomenti correlati

Nilsen: Inter, se sottovaluti il Bodo sei morta. Io, il Milan e il gol nel derby, ora sono Ceo; Parla l'altro norvegese che fece piangere l'Inter: Nielsen ricorda e fa coraggio al Bodø; Nilsen | Inter se sottovaluti il Bodo sei morta Io il Milan e il gol nel derby ora sono Ceo; Nilsen mette in guardia l'Inter: Se sottovaluti il Bodo/Glimt, sei morto. Ma a San Siro 90 minuti...

«Se sottovaluti i gialli sei morto, non solo a casa loro…». Steinar Nilsen, ex difensore del Milan e primo norvegese ad approdare in rossonero, mette subito in guardia sull’approccio al Bodo/Glimt. Oggi manager nel settore tecnologico, ricorda con un sorriso le - facebook.com facebook

Nilsen: "Inter, se sottovaluti il Bodo sei morta. Io, il Milan e il gol nel derby, ora sono Ceo" x.com