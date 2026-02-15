Branco ricorda un episodio drammatico: durante il Mondiale del 1990, gli argentini avvelenarono lui e altri giocatori, secondo le sue parole. Quel giorno, Branco aveva segnato un gol nel derby contro la Sampdoria, ma subito dopo si lasciò sopraffare dall’emozione e scoppiò a piangere. Nel frattempo, l’ex difensore del Genoa, famoso per le punizioni, rivela che Maradona gli confessò di aver ricevuto una borraccia d’acqua mescolata a Roipnol, che lo aveva fatto sentire come ubriaco.

L’appuntamento per l’intervista, almeno inizialmente, era fissato intorno alle 21. Poi però si è messo in mezzo un “inconveniente” di nome proprio: Mario Bortolazzi. La cena tra l’ex centrocampista e Claudio Branco si è prolungata un po’ più del previsto, e ci sta pure considerando che il brasiliano non rientrava a Genova da quasi 10 anni. "Ma non abbiamo fatto troppo tardi, dai.". L’ultimo accesso su WhatsApp dice 02.48, ma gli crediamo. Chissà quanti aneddoti e ricordi saranno venuti fuori ricostruendo il Genoa di Bagnoli, le punizioni di Branco, le verticalizzazioni di Bortolazzi. Oggi Cláudio Ibrahim Vaz Leal — al secolo appunto Branco — coordina le nazionali giovanili del Brasile, lavora spalla a spalla con Ancelotti ma ancora si commuove ricordando il Grifone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Branco: "Gli argentini mi avvelenarono a Italia 90. Feci gol alla Samp nel derby, poi scoppiai a piangere"

