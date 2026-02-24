Milan | Loftus Cheek importante trauma facciale

Ruben Loftus-Cheek ha subito un grave trauma facciale durante la partita tra Milan e Parma, causato da un duro scontro con un avversario. Dopo aver accusato dolore intenso, è stato immediatamente portato in ospedale e ha affrontato un intervento chirurgico. I medici hanno confermato che l’intervento è andato a buon fine, ma il giocatore dovrà restare sotto osservazione. La sua assenza potrebbe influire sulla rosa dei rossoneri nelle prossime settimane.

Ruben Loftus- Cheek ha superato l’intervento chirurgico dopo il grave trauma facciale subito durante Milan-Parma (sconfitta 0-1 dei rossoneri domenica 22 febbraio a San Siro). Il centrocampista inglese, 30 anni, è stato operato nella mattinata di lunedì 23 febbraio presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, dal dottor Luca Autelitano. L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è andata perfettamente, e Loftus-Cheek è stato dimesso già nel pomeriggio, in buone condizioni generali Il comunicato ufficiale del Milan recita: “ Ruben Loftus-Cheek ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

Infortunio per Loftus-Cheek: esce in barella durante Milan-Parma. Forte trauma, ma rimasto coscienteLoftus-Cheek si infortuna durante Milan-Parma a causa di un duro scontro in campo.

Loftus-Cheek e l’intervento, le previsioni del chirurgo maxillo facciale Loftus-Cheek si è fratturato il volto durante l’allenamento, a causa di un contrasto violento con un compagno.

