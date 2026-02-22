Infortunio per Loftus-Cheek | esce in barella durante Milan-Parma Forte trauma ma rimasto cosciente

Loftus-Cheek si infortuna durante Milan-Parma a causa di un duro scontro in campo. Il giocatore viene soccorso dai medici e trasportato in barella, ma resta cosciente. L’incidente avviene al 30° minuto, quando il centrocampista subisce un colpo alla testa durante un contrasto. I tifosi assistono preoccupati, mentre i compagni si avvicinano per mostrare vicinanza. La partita riprende dopo alcuni minuti di pausa, ma l’atmosfera rimane tesa.

Dopo il pareggio contro il Como, il Milan torna a giocare a San Siro. Sfida per nulla semplice contro il Parma, anche ricordando quanto successo nella partita del girone d'andata: rossoneri in vantaggio per 2-0 e poi rimontati dalla squadra di Cuesta per il pareggio finale. 7' prima azione interessante dei rossoneri: bell'uscita dal pressing e poi cross di rabona di Saelemaekers e scontro tra Corvi e Loftus-Cheek in area di rigore. Serve il cambio per il centrocampista inglese che è rimasto a terra dopo un colpo alla testa. Entra la barella sul terreno di gioco. Al suo posto dentro Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

