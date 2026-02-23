Loftus-Cheek e l’intervento le previsioni del chirurgo maxillo facciale
Loftus-Cheek si è fratturato il volto durante l’allenamento, a causa di un contrasto violento con un compagno. Il calciatore britannico ha subito un infortunio doloroso che ha richiesto un intervento immediato. Il chirurgo maxillo-facciale ha operato con successo, stabilendo che il recupero potrebbe permettergli di tornare in campo prima del previsto. La prognosi rimane incerta, ma le prime indicazioni sono positive.
Un brutto infortunio e una frattura molto dolorosa, ma per il calciatore britannico Loftus-Cheek, grazie a un intervento chirurgico eseguito in tempi rapidi, la stagione potrebbe non essere finita. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Alessandro Baj, responsabile Uo di chirurgia maxillo-facciale presso l’Irccs Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, professore associato di chirurgia maxillo-facciale, che analizza il trauma che sta tenendo i tifosi del Milan col fiato sospeso. L’infortunio e la frattura . Dopo lo scontro con Corvi a pochi minuti dall’inizio di Milan-Parma, Loftus-Cheek è uscito da San Siro in barella con una frattura dell’ osso alveolare mascellare e rottura dei denti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
