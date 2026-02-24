Milan il retroscena del Barone Curva Sud | Galliani non ci voleva ad Atene così andai da Berlusconi …

Il Barone, ex capo ultras della Curva Sud del Milan, rivela che Galliani non voleva partire per Atene durante una trasferta importante. La sua decisione di coinvolgere Berlusconi nacque proprio da questa incomprensione. Il racconto si concentra sulla tensione tra i tifosi e la dirigenza, con il dettaglio di come il supporto popolare abbia influenzato le scelte del club. La vicenda si collega a un episodio che rimane ancora aperto tra i tifosi del Milan.

Giancarlo Capelli, noto come "Il Barone", è uno dei più storici ed influenti leader della Curva Sud del Milan. Presente al secondo anello blu di San Siro sin dagli anni '60, un punto di riferimento fondamentale per il tifo organizzato rossonero, protagonista di decenni di storia ultras. Il Barone è tornato a parlare dei suoi anni da capo ultras del Milan in un'intervista rilasciata al podcast 'Centrocampo'. Tra i vari temi trattati, l'ex leader della Curva Sud ha svelato un aneddoto legato alla finale di Champions League del 2007. Ecco, di seguito, le sue parole. Su Galliani: "Tutti i ragazzi dovevano andare ad Atene, ma non volevano darci questi biglietti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Galliani rivela un retroscena: “Per Berlusconi il Milan afferiva alla sfera dei sentimenti, non al business”Adriano Galliani ha raccontato che per Berlusconi il Milan rappresentava più un sogno personale che un investimento economico.

Hazard: “Da bambino tifavo Milan. Galliani mi vedeva bene in quello di Berlusconi, ma …”Eden Hazard ha confessato alla Gazzetta dello Sport di essere sempre stato tifoso del Milan da bambino.

Il Barone si racconta: il mondo Ultras visto con gli occhi dell'esperienza - SPECIALE

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Berlusconi e il Milan, il retroscena di Confalonieri sull’acquisto: Firmammo nello studio di un interista; Milan-Como, tutti i retroscena della lite Fabregas-Allegri e il precedente dell'andata: la ricostruzione; Perché Gerry Cardinale era a Milanello, di nuovo, oggi? Il retroscena sul patron del Milan; Tutto su Kalulu-Bastoni e i retroscena del Derby d’Italia BordoCam.

Clamoroso retroscena su Maignan: a dicembre offerta della Juve migliore di quella del MilanClamoroso retroscena di mercato, quello raccontato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Lo scorso dicembre la Juventus avrebbe contattato. tuttomercatoweb.com

Infortunio Pavlovic, il Milan temeva la rottura del perone! Il retroscenaInfortunio Pavlovic, il Milan temeva la rottura del perone! Il retroscena. Segui le ultimissime sui rossoneri Le ultime ore in casa rossonera sono state cariche di tensione, ma finalmente arriva una n ... milannews24.com

L’episodio nel primo tempo nella zona della Curva Sud: è stato identificato già prima del fischio finale, si tratta di un classe 2003 residente in provincia - facebook.com facebook

. @acmilan, la #CurvaSud: "Preferiamo il silenzio della dirigenza alle parole di #Scaroni" - #ACMilan #Milan #SempreMilan #CurvaSudMilano x.com