Eden Hazard ha confessato alla Gazzetta dello Sport di essere sempre stato tifoso del Milan da bambino. Il belga, ex fantasista di Lille, Chelsea e Real Madrid, ha ricordato che Galliani lo vedeva bene in quella maglia, anche se poi la sua carriera lo ha portato altrove.

Eden Hazard, classe 1991, è stato sicuramente uno dei fantasisti più forti in circolazione degli anni Duemila. Ha indossato per cinque stagioni (2007-2012) la maglia del Lille, in Francia; quindi, per sette anni (2012-2019) quella del Chelsea, in Inghilterra, squadra con cui ha toccato le vette più alte in carriera. Infine, sfortunate le quattro stagioni (2019-2023) in Spagna con il Real Madrid, dove ha giocato pochissimo e trascorso più tempo in infermeria causa infortuni che sul terreno di gioco. In carriera, ad ogni modo, Hazard ha vinto una Ligue 1 e una Coppa di Francia con il Lille; 2 Europa League, 2 Premier League, una Coppa di Lega e una F. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Hazard: “Da bambino tifavo Milan. Galliani mi vedeva bene in quello di Berlusconi, ma …”

Approfondimenti su Hazard Milan

Luka Modric, protagonista alla 11ª edizione dei Gazzetta Sports Awards, ha condiviso alcune riflessioni sul suo stato di forma, sui sogni di bambino legati al Milan e su Allegri, definendolo un vincente.

Durante la presentazione del suo nuovo libro, Adriano Galliani ha raccontato alcuni dettagli sulla decisione di Berlusconi di acquistare il Milan.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Hazard Milan

Modric: Da bambino tifavo Milan. Qui giocava il mio idolo Boban...A qualsiasi età c'è sempre tempo per emozionarsi. Luka Modric, 39 anni, ha risposto così, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, ha risposto così a chi gli chiedeva ... tuttomercatoweb.com

Eden Hazard: “Da bambino tifavo Milan e poche ore fa ho conosciuto Galliani. Ha detto che mi vedeva bene nel Milan di Berlusconi, ma loro non si sono mai fatti avanti”. Via Gazzetta x.com

«Volevo vedere con i miei occhi dove nasce questo vino speciale. » Così Eden Hazard si è presentato a Nardò, regalando ai bambini della locale scuola calcio un pomeriggio che difficilmente dimenticheranno. L’ex fuoriclasse di Chelsea e Real Madrid è arriv facebook