Napoli-Milan convocazioni definite | chi parte per Riad e chi resta a Milanello

A pochi giorni dalla Supercoppa Italiana 2025, il Milan ha annunciato le convocazioni ufficiali per la sfida contro il Napoli a Riad. Con le partite imminenti, sono state definite le scelte del tecnico riguardo i giocatori che partiranno per il regno saudita e quelli che resteranno a Milanello.

Mancano quarantotto ore all'inizio della Supercoppa Italiana 2025 e il Milan ha finalmente chiarito il quadro. Giovedì sera, alle 20 italiane, a Riad andrà in scena la semifinale contro il Napoli, primo snodo di una competizione che i rossoneri affrontano in emergenza, tra rientri graduali e assenze forzate. Negli ultimi giorni i dubbi non sono mancati. Gli infortuni hanno condizionato le scelte di Massimiliano Allegri, chiamato a fare i conti con una rosa ridotta e con tempi di recupero non sempre allineati alle esigenze del calendario.

