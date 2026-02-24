Milan che danno contro il Parma | gli emiliani rompono il tabù che durava dal 2014

Il Milan subisce un duro colpo contro il Parma, che interrompe una lunghissima assenza di vittorie in casa dei rossoneri risalente al 2014. La partita si conclude senza gol, ma il risultato pesa sul morale della squadra, che sperava di conquistare i tre punti. La squadra di casa crea diverse occasioni, ma non riesce a sbloccare il risultato. La sfida si chiude con un pareggio che lascia molti dubbi.

Il pareggio mancato contro il Parma a San Siro non lascia solamente l'amarezza per la classifica, ma aggiorna anche un dato statistico che 'evidenzia il periodo spento del Milan di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Opta, i 'Crociati' sono tornati a vincere contro il Milan a San Siro per la prima volta dal lontano marzo del 2014, ben 12 anni fa: la sfida, all'epoca, terminò con un netto 4-2. A segno Antonio Cassano (doppietta), Amauri e Jonathan Biabiany per il Parma; Adil Rami e Mario Balotelli per il Milan Il successo di domenica rompe un'imbattibilità che, per l'appunto, durava da ben 12 anni, mettendo poi sotto i riflettori le fragilità della squadra guidata da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calcio, Parma-Genoa 0-0, gli emiliani non sfondanoIl match tra Parma e Genoa terminato 0-0 ha confermato la difficile fase dei gialloblù, già impegnati in un pareggio con il Napoli.

