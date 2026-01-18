Calcio Parma-Genoa 0-0 gli emiliani non sfondano

Il match tra Parma e Genoa terminato 0-0 ha confermato la difficile fase dei gialloblù, già impegnati in un pareggio con il Napoli. Al Tardini, il Genoa ha mostrato un buon approccio offensivo, ma senza riuscire a superare la difesa degli emiliani. La partita ha evidenziato le sfide di entrambe le squadre nel trovare la rete, mantenendo invariato il risultato.

Roma, 18 gen. (askanews) – Altro 0-0 per il Parma dopo quello col Napoli. Al Tardini il Genoa approccia meglio il match e cerca il gol con Colombo, fermato due volte da Corvi. I padroni di casa si scuotono con un’iniziativa del solito Bernabè, il cui sinistro da fuori è disinnescato da Leali. Nella ripresa la squadra di Cuesta ci prova con più convinzione. Non crea però grandi occasioni e nel finale rischia ancora su Colombo: Corvi gli sbarra di nuovo la strada e legittima il premio di mvp del match L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Parma-Udinese 0-2. Zaniolo e Davis affondano gli emiliani Leggi anche: Calcio, la Cremonese fa il colpaccio a Bologna nel posticipo. Sconfitta amara per gli emiliani Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ESAME FALLITO. VERGOGNA!!! | GENOA 0-0 PARMA LIVE REACTION #Calcio, #Parma- #Genoa 0-0, gli emiliani non sfondano x.com Parma Calcio 1913 added a new photo —... - Parma Calcio 1913 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.