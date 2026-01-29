Uffa che barba! Uffa che nervi! Due libri per dire evviva le bambine che rompono gli zibidei

Due libri portano il titolo “Uffa che barba!” e “Uffa che nervi!” per celebrare le bambine che rompano gli schemi. Giulio Fabroni, della casa editrice Sinnos, racconta di una ragazzina chiamata Uffa, un nome che fa già parlare. Tra battute e sorrisi, il libro mette in luce una figura che non si prende troppo sul serio e che, con il suo modo di essere, sfida le aspettative. Una storia semplice, ma che invita a riflettere sul ruolo delle bambine e sul modo in cui si

Uffa che barba!, Uffa che nervi!, Giulio Fabroni, Sinnos "Che tipa, Uffa. Guardate la sua faccia: non serve certo spiegarvi perché la chiamano così, vero? Tutti la conoscono, e spesso qualcuno le chiede se Uffa sia il suo vero nome."In realtà il vero nome di Uffa è Ulfa, ma lei non sopporta di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Uffa che Barba #Uffa che nervi Liliya Bachinskaya: «Quando mi dissero che le bambine che aspettavo erano due gemelle siamesi, unite dalla testa» Liliya Bachinskaya ricorda il momento in cui le fu detto che le sue future bambine erano due gemelle siamesi unite dalla testa, una condizione molto rara. Evviva gennaio. Riscattiamo questo bellissimo mese, che inizia con il dolce suono dei tappi che saltano Gennaio si apre con il suono dei tappi e un senso di rinnovamento. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Uffa che Barba #Uffa che nervi Pirlo, uffa che barba tra Juve, Batman e ChabalTORINO - Chi è il più bello del reame? Ce lo dice Emma Winter con un tweet domenicale. La signora Agnelli rilancia una videata del Sunday Times con quattro icone, o sex symbol, che scuotono i sensi ... tuttosport.com Apple affossa anche l'N97 Mini, uffa che barbaApple continua imperterrita il lavoro di beta tester ufficiale per gli appassionati di smartphone. La casa di Cupertino sembra decisa ad aprire un sito di recensioni sulle antenne dei telefoni. Nella ... tomshw.it Domani sera qualcuno passeggerà sotto la pioggia per le strade della bella Verona e penserà :"Uffa che barba , uffa che noia e adesso cosa facciamo" Beh, appena fuori le mura , c'è un teatro chiamato alle Stimate dove per due ore sarà primavera facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.