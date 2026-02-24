Milan calma e sangue freddo | Allegri prova a combattere il contraccolpo psicologico

Massimiliano Allegri affronta il momento difficile della sua squadra dopo la recente sconfitta, causata da errori difensivi e scarsa concentrazione. Il tecnico insiste sulla necessità di mantenere la calma e di lavorare con pazienza per superare le difficoltà. Durante gli allenamenti, chiede ai giocatori di concentrarsi sui dettagli e di restare uniti. La squadra si prepara così alla prossima sfida, puntando a ritrovare fiducia e compattezza.

Se c'è una parola che Massimiliano Allegri ha sempre ripetuto da inizio stagione dopo la sconfitta contro la Cremonese è 'calma'. Il Milan, dopo la prima di campionato, ha collezionato un filetto di risultati utili consecutivi, ben 24, che ha entusiasmato tutto il mondo Milan negli ultimi sei mesi. I rossoneri infatti, dopo la brutta stagione dello corso anno cotto la gestione Fonseca-Conceicao, sono tornati a duellare per deprime posizioni in classifica. Come già detto, calma è la parola giusta che il tecnico livornese ripeterà ai suoi ragazzi tra le mura di Milanello. Come riferito da Tuttosport, il risultato non è pesante per quanto riguarda la classifica, ma per gli effetti che potrebbe far uscire dallo spogliatoio rossonero.

Allegri sul pari del Milan: «Calma, guadagnato punti sui rivali. Il calcio è bello per gli imprevisti»Massimiliano Allegri ha commentato il pareggio del Milan contro il Como, sottolineando che, nonostante il risultato, i rossoneri hanno guadagnato punti preziosi rispetto ai rivali.

Allegri prima di Roma-Milan: “Dietro si sono raggruppate. Ci vuole calma”Prima della sfida tra Roma e Milan, Massimiliano Allegri ha sottolineato l'importanza di mantenere la calma.

