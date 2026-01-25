Prima della sfida tra Roma e Milan, Massimiliano Allegri ha sottolineato l'importanza di mantenere la calma. L'allenatore rossonero ha osservato che, in vista della partita della 22ª giornata di Serie A, i giocatori devono concentrarsi e gestire le emozioni, evitando di farsi prendere dal nervosismo. Allegri ha inoltre evidenziato la necessità di affrontare l’incontro con attenzione, rispettando il ritmo e le dinamiche del match.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Stessa pressione del Como: "Dovremo essere bravi. Quando giochi contro le squadre uomo su uomo, devi essere molto bravo a giocare tecnicamente e giocare alle spalle dell'avversario. Sono bravi e sono in buon momento, dovremo stare attenti" Le sensazioni sull'Olimpico: "La vita è bella perché è fatta di episodi e di combinazioni. Stasera abbiamo una partita molto difficile, cercheremo di ottenere un risultato positivo che ci consentirebbe di fare un passettino in avanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri prima di Roma-Milan: “Dietro si sono raggruppate. Ci vuole calma”

Leggi anche: Allegri prima di Lazio-Milan: “Fofana non ci sarà. Jashari? Sono curioso di vedere …”

Chiesa Juve, trattativa complessa. Moretto predica calma: «Lui vuole tornare ma ci sono degli ostacoli»La trattativa per il ritorno di Chiesa alla Juventus è ancora in fase di definizione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Max #Allegri con #Ibra e dirigenza a #Milanello. Sensazioni per la stagione #milan

Argomenti discussi: Roma Milan, Allegri: 'Per la Champions siamo in 4 per 3 posti. Serve fatica e stare zitti'. Video; Allegri: Saelemaekers? Adesso decido. Leao dolorino, e per la Champions bisogna stare zitti; Milan, Allegri: Calciomercato? Vi ho già detto che...; Allegri pensa all’Europa e alla Roma: Bisogna stare zitti.

Milan, Allegri su Ricci: Scelto come mezz'ala per dare gioco a ModricPrima della sfida tra Roma e Milan, Massimiliano Allegri ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: Oggi dovremo essere bravi a giocare. tuttomercatoweb.com

Roma-Milan, orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ACon l'Inter a +6 la trasferta romana per il Milan diventa già uno spartiacque della stagione come per i giallorossi nella lotta Champions ... tuttosport.com

Tuttosport in prima pagina: "Allegri, mai dire scudetto: zitti e Champions" x.com

Favorita per lo scudetto Allegri non ha dubbi: è l’Inter. In conferenza stampa, prima di Roma-Milan, l’allenatore rossonero ha chiamato i nerazzurri fuori dalla lotta Champions: “Hanno 52 punti, è anche una questione matematica” Secondo voi ha - facebook.com facebook