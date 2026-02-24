Milan | arbitri nel mirino

Il Milan ha perso 0-1 contro il Parma, con il gol di Troilo confermato dopo il controllo VAR, causando polemiche tra i tifosi. La decisione dell’arbitro ha acceso le discussioni e alimentato il malcontento tra i supporter rossoneri. La squadra ora si concentra sulla prossima partita, ma le tensioni sugli errori arbitrali restano alte. La situazione si fa sempre più tesa tra le mura del club.

La sconfitta interna per 0-1 contro il Parma (gol di Troilo convalidato dopo check VAR) ha lasciato il Milan in subbuglio. San Siro ha assistito a una partita dominata dai rossoneri per lunghi tratti, ma decisa da episodi arbitralmente controversi che hanno scatenato la rabbia del club e dei tifosi. Il risultato ha interrotto una striscia record di 24 risultati utili consecutivi,rendendo lo Scudetto virtualmente irraggiungibile: nelle restanti 12 giornate, i nerazzurri dovrebbero crollare clamorosamente per lasciare spazio a una rimonta rossonera Massimiliano Allegri, squalificato domenica (panchina a Landucci), dovrà ora fare lo psicologo: calmare lo spogliatoio nervoso (post polemici di Leao dopo Parma e Rabiot dopo Pisa, reazioni “elettriche” di Saelemaekers e Tomori in campo) e resettare il gruppo per evitare un contraccolpo psicologico. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

Arbitri, Rocchi boccia Juve-Napoli: Mariani e Doveri nel mirinoIn seguito alla partita di Serie A tra Juventus e Napoli, il designatore Rocchi ha criticato le decisioni arbitrali di Mariani e Doveri, ritenute non conformi agli standard richiesti.

Arbitri e Var nel mirino, ma il regolamento lo conoscono in pochi (e non fa comodo studiarlo)Il mondo del calcio si confronta con criticità legate all’arbitraggio e all’utilizzo del VAR, spesso al centro di discussioni e polemiche.

RABONA RECAP Arbitri nel Mirino | Juve KO, Milan Sconfitto e Inter in Fuga

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Milan, la strategia del silenzio che nasconde i malumori: gli arbitri nel mirino; Arbitri, caos continuo. Napoli e Milan furiosi, Chiffi retrocesso in B; Irregolari o no? Cosa sono i semi-blocchi sul portiere con cui il Parma ha fatto gol al Milan; Furia Milan contro arbitro e Var: il gol del Parma di Troilo e il mancato rigore su Leao scatenano la bufera.

Milan, la strategia del silenzio che nasconde i malumori: gli arbitri nel mirinoMILANO - La tempesta, in qualche modo, bisogna navigarla. Il Milan ha scelto la via del silenzio, che, in questo caso, però, vuol dire tutto tranne che assenso. C’è grande malumore, infatti, per le ta ... msn.com

Il Milan ha la sensazione che la lotta per lo Scudetto sia stata alterata: arbitro e VAR nel mirinoIl Milan continua a essere sfortunato e arrabbiato con il direttore di gara e il VAR del match perso 1-0 a San Siro contro il Parma. A riportarlo è. tuttomercatoweb.com

Non solo Milan: il caos arbitri e VAR coinvolge tutta la Serie A - facebook.com facebook

Non solo Milan: il caos arbitri e VAR coinvolge tutta la Serie A x.com