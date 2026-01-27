In seguito alla partita di Serie A tra Juventus e Napoli, il designatore Rocchi ha criticato le decisioni arbitrali di Mariani e Doveri, ritenute non conformi agli standard richiesti. La mancata concessione di un calcio di rigore agli azzurri ha sollevato polemiche e portato a una revisione delle valutazioni sulla direzione del match.

La direzione arbitrale di Juventus-Napoli finisce sotto la lente del designatore Gianluca Rocchi. La mancata concessione di un calcio di rigore agli azzurri nel big match della 22ª giornata di Serie A non ha convinto i vertici: bocciati Maurizio Mariani e Daniele Doveri, rispettivamente arbitro e VAR della gara. Nel bilancio di giornata, promozione per Andrea Colombo e stop in vista per Fabio Maresca, destinato alla “panchina”. Il caso allo Stadium: doppio contatto, nessuna revisione. L’episodio che pesa sul giudizio si verifica al 39’, con la Juventus avanti 1-0 sul Napoli. Su un cross dalla destra, in area si registrano due contatti ravvicinati: prima Gleison Bremer interviene con il braccio sul collo di Rasmus Hojlund, poi Pierre Kalulu trattiene Vergara. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Arbitri, Rocchi boccia Juve-Napoli: Mariani e Doveri nel mirino

