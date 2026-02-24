Michele Bravi chi è il fidanzato del cantante di Sanremo 2026

Michele Bravi, famoso per la sua carriera musicale, ha comunicato recentemente la sua relazione con il fidanzato. La coppia si è incontrata durante un evento musicale a Milano, dove sono stati visti insieme per la prima volta in pubblico. Bravi preferisce mantenere privata questa parte della sua vita, ma le immagini dei due hanno fatto il giro dei social. La notizia ha suscitato molta curiosità tra i fan del cantante.

. Molto riservato sulla sua vita privata, Michele Bravi è uno dei cantanti più sensibili ed eleganti della nostra musica. Da tempo ha raccontato di essere gay. Ma qual è la vita privata di Michele Bravi? Chi è il fidanzato? il cantante ama tenere protetta la sua vita privata. In un’intervista di un paio di anni fa aveva raccontato: “Sto con un ragazzo da due anni, è un po’ più grande di me. Una storia bella, finalmente”, aveva messo il cantante in gara a Sanremo 2026. “Un tempo mi facevo prendere dalle relazioni tossiche, fusionali. Credevo fosse colpa degli altri, ma il problema ero io. 🔗 Leggi su Tpi.it

