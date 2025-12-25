Chi è il fidanzato di Michele Bravi | Ora so che amare vuol dire darsi libertà

Dal 2022 c’è un nuovo fidanzato nella vita di Michele Bravi, con il quale il cantante sembra aver ritrovato la felicità e serenità nella relazione a due. Chi è il fidanzato di Michele Bravi. Stasera l’artista umbro si esibirà al Concerto di Natale in Vaticano in onda su Canale 5 a partire dalle 21:30. Nel passato della voce de Il Diario Degli Errori un importante ex presente durante il momento buio attraversato da Bravi, quando nel 2018 a seguito di un incidente a bordo della sua auto, una donna perdeva la vita. All’epoca, il cantautore si allontanava dalle scene rinchiudendosi nel dolore ed al tempo stesso un grande supporto arrivava dal suo ex definito un angelo: “Credo sia la persona più umana che abbia conosciuto”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

