La foto del vincitore di Sanremo 2026 è già stata scattata | il retroscena svelato da Michele Bravi

Michele Bravi rivela che la foto del vincitore di Sanremo 2026 è stata scattata mesi prima dell’evento, per agevolare le campagne sui social. La scelta di preparare l’immagine in anticipo mira a creare aspettativa tra i fan e a generare entusiasmo online. La decisione ha suscitato curiosità tra gli appassionati, che ora si chiedono come questa strategia influenzerà la presentazione ufficiale. La foto circola già sui canali ufficiali della manifestazione, alimentando le discussioni tra gli utenti.

