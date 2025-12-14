Ho riprovato ad affittare una casa | 750 euro al mese per vivere in un monolocale di 17 metri quadri

Un anno dopo aver esplorato il mercato immobiliare della Romagna, riproviamo a cercare un alloggio in affitto, questa volta con un budget di 750 euro al mese per un monolocale di soli 17 metri quadrati. Un confronto tra le aspettative e la realtà di un mercato in continua evoluzione.

Un anno fa, con Dossier ForliToday avevamo provato a cercare una casa in affitto nelle città della Romagna. Il risultato era stato chiaro e durissimo: prezzi altissimi, pochissime proposte, richieste surreali e una competizione feroce tra i potenziali affittuari. A dodici mesi di distanza abbiamo. Forlitoday.it