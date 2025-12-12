Erika Moretti trovata morta a letto a Udine disposta autopsia | indagato il compagno che ha lanciato l’allarme

Erika Moretti, 47 anni, è stata trovata morta nel suo letto a Udine. La Procura ha disposto un’autopsia e indagato il suo compagno, che ha lanciato l’allarme. La donna non presentava ferite e appariva in buona salute. L’ipotesi di reato è omicidio colposo, in attesa di chiarimenti sulle cause del decesso.

La 47enne non aveva ferite sul corpo ed era in salute. La Procura ipotizza il reato di omicidio colposo ma è un atto dovuto per poter procedere all'autopsia che chiarirà le cause del decesso.

TROVATA MORTA IN CASA A VARIANO, DISPOSTA L'AUTOPSIA SUL CORPO DI ERIKA MORETTI | 11/12/2025

