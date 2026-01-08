Trovata morta in casa | stroncata da un malore
Nella giornata sono stati segnalati diversi eventi nella zona: un anziano soccorso in corso Garibaldi dopo una caduta, un incidente tra auto e scooter in via della Montagnola con un ferito e il ritrovamento di una donna di 88 anni deceduta in casa, probabilmente a causa di un malore. Questi episodi evidenziano le sfide quotidiane della comunità locale.
Un anziano soccorso in corso Garibaldi per una brutta caduta, un incidente auto contro scooter in via della Montagnola con un ferito e una donna di 88 anni trovata morta in casa. Mattinata impegnativa ieri per i soccorsi della Croce Gialla e del 118 con tre interventi avvenuti tra il centro e la periferia. Nella prima metà della mattinata un uomo di 75 anni è scivolato lungo il corso principale battendo il viso a terra. Ha riportato un trauma facciale. E’ stato portato in pronto soccorso a Torrette con un codice di media gravità. In tarda mattinata intervento per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via della Montagnola (vicino alla caserma dei carabinieri) e via Manzoni, la discesa dell’Inrca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Mantova, 20enne Anna Malatesta morta per infarto, la pallavolista del Castellucchio stroncata dal malore improvviso in casa
Leggi anche: Stroncata da un malore nel negozio, morta a 62 anni l'editrice Rita Angelelli
Trovata morta in casa: stroncata da un malore; Non si presenta al lavoro, le colleghe si preoccupano e lanciano l'allarme: Antimina Cesarano trovata morta in casa a Osimo; Trovata morta a 26 anni in casa dalla madre: chi era la giovane vittima, indagini in corso. Dolore e lutto; Pontecorvo, Non rispondeva a medici e familiari: ottantenne trovata morta in casa.
Trovata morta in casa: stroncata da un malore - Un anziano soccorso in corso Garibaldi per una brutta caduta, un incidente auto contro scooter in via della Montagnola con un ferito e una donna di 88 anni trovata morta in casa. msn.com
Non rispondeva a medici e familiari: ottantenne trovata morta in casa - La task force istituita a Pontecorvo per far fronte all'emergenza maltempo irrompe nell'abitazione di una ottantenne e la trova senza vita nella zona di Pasquale ... ciociariaoggi.it
Non si presenta al lavoro, le colleghe si preoccupano e lanciano l'allarme: Antimina Cesarano trovata morta in casa a Osimo - OSIMO In una giornata già segnata dal panico per la fuga di monossido di carbonio nei locali della bocciofila, con la corsa all’ospedale e poi il trasferimento alla camera ... msn.com
DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE
Capaccio Paestum, donna trovata morta in una roulotte: corpo in avanzato stato di decomposizione - #Pupiatv - facebook.com facebook
47enne toscana trovata morta in hotel alle Canarie, le parole della mamma x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.