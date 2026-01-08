Trovata morta in casa | stroncata da un malore

Nella giornata sono stati segnalati diversi eventi nella zona: un anziano soccorso in corso Garibaldi dopo una caduta, un incidente tra auto e scooter in via della Montagnola con un ferito e il ritrovamento di una donna di 88 anni deceduta in casa, probabilmente a causa di un malore. Questi episodi evidenziano le sfide quotidiane della comunità locale.

Un anziano soccorso in corso Garibaldi per una brutta caduta, un incidente auto contro scooter in via della Montagnola con un ferito e una donna di 88 anni trovata morta in casa. Mattinata impegnativa ieri per i soccorsi della Croce Gialla e del 118 con tre interventi avvenuti tra il centro e la periferia. Nella prima metà della mattinata un uomo di 75 anni è scivolato lungo il corso principale battendo il viso a terra. Ha riportato un trauma facciale. E’ stato portato in pronto soccorso a Torrette con un codice di media gravità. In tarda mattinata intervento per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via della Montagnola (vicino alla caserma dei carabinieri) e via Manzoni, la discesa dell’Inrca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

