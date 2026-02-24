Metsola rilancia il sostegno a Kyjiv e promette una pace vera e duratura

Roberta Metsola ha ribadito il sostegno a Kyjiv e ha promesso una pace stabile, in risposta alla lunga guerra iniziata quattro anni fa. La presidente del Parlamento europeo ha parlato in una seduta straordinaria a Bruxelles, sottolineando l’impegno dell’Unione nel sostenere l’Ucraina. Metsola ha anche annunciato nuovi aiuti concreti per rafforzare la resistenza ucraina. La discussione si è concentrata sulla necessità di trovare una soluzione duratura al conflitto.

Pubblichiamo il discorso della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola tenuto durante la seduta plenaria straordinaria a Bruxelles per i quattro anni di guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Onorevoli Membri del Parlamento europeo, oggi ci riuniamo per commemorare quattro anni dall'invasione brutale dell'Ucraina da parte della Russia. Il 24 febbraio 2022, mentre i carri armati attraversavano i confini europei e la guerra tornava a incombere sul nostro continente, la Russia riteneva di poter conquistare l'Ucraina in pochi giorni – gli ucraini hanno dimostrato il contrario.