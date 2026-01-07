Guerra Ucraina Macron | Dichiarazione dei Volenterosi per garantire una pace duratura – Il video
Il 6 gennaio 2026, Parigi ha visto la presentazione della
(Agenzia Vista) Parigi, 06 gennaio 2026 “Oggi abbiamo compiuto progressi notevoli. Questa è la ‘Dichiarazione di Parigi delle garanzie di sicurezza per una pace duratura in Ucraina’. La dichiarazione della Coalizione dei Volenterosi va a riconoscere per la prima volta una convergenza operazionale tra i 35 Paesi che compongono la Coalizione dei Volenterosi, Ucraina e Stati Uniti. Per garantire una sicurezza robusta. Abbiamo attivato una cellula di coordinamento che permetterà a tutte le forze armate competenti di facilitare la cooperazione tra la Coalizione dei Volenterosi, Ucraina e Usa a livello operativo”. 🔗 Leggi su Open.online
