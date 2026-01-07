Guerra Ucraina Macron | Dichiarazione dei Volenterosi per garantire una pace duratura – Il video

Il 6 gennaio 2026, Parigi ha visto la presentazione della

(Agenzia Vista) Parigi, 06 gennaio 2026 “Oggi abbiamo compiuto progressi notevoli. Questa è la ‘Dichiarazione di Parigi delle garanzie di sicurezza per una pace duratura in Ucraina’. La dichiarazione della Coalizione dei Volenterosi va a riconoscere per la prima volta una convergenza operazionale tra i 35 Paesi che compongono la Coalizione dei Volenterosi, Ucraina e Stati Uniti. Per garantire una sicurezza robusta. Abbiamo attivato una cellula di coordinamento che permetterà a tutte le forze armate competenti di facilitare la cooperazione tra la Coalizione dei Volenterosi, Ucraina e Usa a livello operativo”. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Al G20 la dichiarazione dei leader: "Pace giusta e duratura in Ucraina"

Leggi anche: Vertice dei Volenterosi: Zelensky, Macron e Starmer firmano l’intesa per una forza di pace in Ucraina

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vertice dei Volenterosi, Macron, Starmer e Zelensky firmano la forza di pace per il dopoguerra - Mosca: due morti in attacchi ucraini in Russia; Guerra Ucraina - Russia, le news del 6 gennaio. Summit volenterosi: intesa per forza multinazionale in Ucraina; Volenterosi: forza multinazionale guidata da Europa con sostegno Usa. Starmer: hub militari in Ucraina dopo cessate il fuoco; Ucraina, Kiev: nessuna prova di attacco alla residenza di Putin.

Guerra Ucraina, Macron: Dichiarazione dei Volenterosi per garantire una pace duratura - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it