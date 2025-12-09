Papa Leone XIV riceve Zelensky | Avanti con il dialogo diplomatico per una pace giusta e duratura
Londra, Bruxelles, Roma ed ora Cast Gandolfo. All’indomani dell’incontro a Downing Street con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo una cena al cui tavolo sedevano il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa e il presidente della Commissione europea, Ursula von . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sperare, ricorda Papa Leone XIV, è “partecipare” al bene comune riconoscendo che il vero non nasce da noi ma ci precede: il Decalogo ne è la “grammatica dell’alleanza”, perché «senza Storia la verità non cammina, senza verità la Storia non vede». La rubri Vai su X
Zelensky a Roma, incontro di 30' con Papa Leone: «Invieremo agli Usa piano di pace rivisto con Ue» - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone riceve Zelensky, "proseguire il dialogo per una pace giusta" - La “necessità di continuare il dialogo” con il “pressante auspicio che le iniziative diplomatiche in corso possano portare a una pace giusta e duratura” in Ucraina. Secondo msn.com