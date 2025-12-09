Londra, Bruxelles, Roma ed ora Cast Gandolfo. All’indomani dell’incontro a Downing Street con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo una cena al cui tavolo sedevano il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa e il presidente della Commissione europea, Ursula von . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV riceve Zelensky: “Avanti con il dialogo diplomatico per una pace giusta e duratura”