Villaggio Mafalda in festa | da 19 anni gli Amici della Befana al fianco dei più piccoli

Il Villaggio Mafalda si prepara alla festa natalizia, celebrando 19 anni di solidarietà e tradizione. Sabato, le porte si sono aperte per un evento speciale, con gli Amici della Befana e le aziende locali che hanno condiviso un momento di generosità e spirito comunitario, rafforzando il legame tra territorio e solidarietà.

Sabato il Villaggio Mafalda ha aperto le sue porte per una grande festa natalizia. La giornata è cominciata con un momento particolarmente significativo: gli Amici della Befana, un gruppo di aziende del territorio e sostenitori forlivesi, guidati da Ermes Gordini, hanno consegnato una importante.

