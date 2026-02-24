Meteo le previsioni in Campania per martedì 24 febbraio 2026

Le previsioni meteo in Campania indicano che martedì 24 febbraio 2026 il cielo ad Avellino sarà in gran parte sereno, con alcune nuvole leggere al mattino. La causa principale di questa condizione è l’alta pressione che si stabilizza sulla regione. Le temperature restano stabili e non sono attese precipitazioni significative nel corso della giornata. Il sole prevale nel pomeriggio, mentre le nubi sparse si dissolvono lentamente. La giornata si presenta quindi asciutta e con poche variazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 24 febbraio 2026. Avellino – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2977m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore.