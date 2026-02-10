Meteo le previsioni in Campania per martedì 10 febbraio 2026

Martedì 10 febbraio 2026 in Campania si presenta con un cielo molto nuvoloso o coperto in tutta la regione. A Avellino si prevedono deboli piogge che potrebbero disturbare la giornata. Le temperature restano basse e il tempo rimane instabile per tutta la mattina.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 10 febbraio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge. dalla sera assorbimento dei fenomeni e formazione di banchi di nebbia, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1808m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

