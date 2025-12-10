Uliano a Bergamo per il consiglio dei metalmeccanici lombardi | Salario e potere d’acquisto soddisfatti del rinnovo di contratto

Il 9 dicembre a Bergamo si è riunito il Consiglio generale della FIM Cisl Lombardia presso la Casa del Giovane di via Gavazzeni. Durante l'incontro, Uliano ha sottolineato la soddisfazione per il recente rinnovo contrattuale, evidenziando l'importanza di salari e potere d'acquisto per i lavoratori del settore metalmeccanico.

Bergamo. Alla Casa del Giovane di via Gavazzeni si è svolto martedì 9 dicembre il Consiglio generale della FIM Cisl Lombardia, categoria che tutela gli interessi del settore metalmeccanico e dei suoi lavoratori. Occasione, l’ipotesi di rinnovo del Ccnl, “con conquiste che riguardano oltre un milione e mezzo di persone e che possono essere ulteriormente migliorate con la contrattazione di secondo livello”, ha detto il segretario generale regionale Mirco Dolzadelli. “L’industria lombarda è sotto pressione – ha continuato -. Competizione globale, costi energetici, transizioni tecnologiche, guerre colpiscono la produzione del manifatturiero, e chi enfatizza il buon dato occupazionale tende a nascondere il vero problema della minore ricchezza prodotta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it