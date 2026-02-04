Nvidia e OpenAI collaborano su intelligenza artificiale | nessun prestito da 100 miliardi in arrivo

Nvidia e OpenAI non collaborano più su un grande progetto di intelligenza artificiale. La notizia circolava con l’idea di un prestito da 100 miliardi, ma ora si scopre che tutto è saltato. Il progetto, che avrebbe potuto cambiare il settore, è stato cancellato prima di partire.

Il progetto che avrebbe dovuto trasformare il panorama globale dell’intelligenza artificiale è morto prima di nascere. A fine gennaio 2026, a San José, in California, dove si trova la sede di Nvidia, e a San Francisco, dove ha sede OpenAI, le trattative per un investimento strategico da 100 miliardi di dollari sono state ufficialmente interrotte. Non c’è stato un accordo, non c’è stato un prestito, non c’è stato un’alleanza che avrebbe potuto ridefinire il futuro dell’IA. Il piano, annunciato con grande clamore a settembre 2025, prevedeva che Nvidia, il colosso delle GPU, prestasse denaro a OpenAI per finanziare la costruzione di una rete di data center da dieci gigawatt, alimentata dalla sua tecnologia e battezzata in onore dell’astronoma Vera Rubin. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nvidia investe 100 miliardi in OpenAI: il colosso tecnologico fa un investimento senza precedenti.

L'accordo tra Nvidia e OpenAI, annunciato a settembre del 2025, è stato messo in pausa.

