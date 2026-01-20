Il tramonto decisionale | l’IA che inizia a dominare il nostro cervello

Il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale e la vasta disponibilità di opzioni stanno modificando il modo in cui il nostro cervello prende decisioni. Di fronte a scelte complesse, come scegliere una piattaforma di streaming o un percorso di studi, molti sperimentano una sorta di paralisi da analisi, ovvero una difficoltà nel decidere a causa dell’eccesso di possibilità. Questa dinamica evidenzia come le tecnologie influenzino i processi decisionali quotidiani.

A fronte di una piattaforma di streaming o alla scelta di un nuovo percorso di studi il cervello umano si trova un menu infinito, sperimenta così quella che gli psicologi chiamano “paralisi da analisi”. Oggi, però, una nuova forza silenziosa sta entrando nei nostri lobi frontali: l’Intelligenza Artificiale. Non è più solo uno strumento lontano dalla quotidianità, ma è un’estensione dei nostri processi cognitivi che sta cambiando il modo in cui prendiamo decisioni. Sembra che la biologia sia al giro di boa. Il sistema decisionale umano e i suoi limiti biologici. Per millenni, il nostro processo decisionale si è basato su un delicato equilibrio tra due sistemi. 🔗 Leggi su Panorama.it

