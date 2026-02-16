Digilio Europa Verde-Alleanza Verdi Sinistra | Se il CSM è para-mafioso
Giuseppe Digilio di Europa Verde ha accusato il CSM di comportamenti sospetti, sostenendo che il Consiglio sia coinvolto in pratiche simili a quelle della mafia. La sua critica nasce dalla richiesta di Nordio, ministro della Giustizia, di fare chiarezza sulle attività del CSM, che secondo Digilio non può più essere ignorata. Il consigliere ha inoltre insistito affinché il ministro chiarisca le sue posizioni, altrimenti si assumerà responsabilità politiche chiare.
Digilio (Europa Verde): "Nordio chiarisca il CSM o si assuma la responsabilità politica". Il dibattito sull'autonomia e la credibilità del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) si è inasprito con l'intervento di Giuseppe Digilio, consigliere federale nazionale di Europa Verde-Alleanza Verdi Sinistra. Digilio ha chiesto al Ministro della Giustizia Carlo Nordio di fornire chiarimenti sulle recenti affermazioni relative a presunti metodi "para-mafiosi" all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura, sollecitando o lo scioglimento del CSM o la presentazione di prove concrete che smentiscano tali accuse.
Nordio difende il Csm dal sistema para-mafioso
Il ministro Nordio ha dichiarato che il sistema di nomina dei membri del Csm è corrotto e ha attribuito questa situazione a un sistema para-mafioso.
Nordio: “Al Csm sistema para-mafioso”. Bufera sul ministro della Giustizia
Carlo Nordio ha definito il sistema del Consiglio Superiore della Magistratura "para-mafioso" a causa di una sua opinione espressa durante un'intervista a Il Mattino.
Argomenti discussi: Digilio (Europa Verde-Alleanza Verdi Sinistra): Se il CSM è para-mafioso, Nordio lo sciolga. Oppure produca atti che dimostrino che la sua non è delegittimazione istituzionale.
