Messina caos centrosinistra | tre candidati in lizza dopo il no

Il caos nel centrosinistra di Messina deriva dal rifiuto di Barbara Floridia di candidarsi, lasciando spazio a tre possibili candidati. La decisione di posticipare la scelta nasce dalla difficoltà di trovare un accordo tra le diverse anime del partito. La situazione crea incertezza tra gli attivisti e i sostenitori, che attendono chiarimenti. La scelta finale potrebbe influenzare significativamente le prossime elezioni comunali.

Il centrosinistra messinese si prende altri giorni per decidere il candidato sindaco, mentre il nome di Barbara Floridia esce di scena. La presidente della commissione vigilanza Rai e parlamentare del Movimento 5 Stelle resterà ai suoi incarichi romani dopo un veto arrivato dal movimento dell’ex premier Conte. La decisione definitiva, inizialmente prevista è stata rinviata a giovedì. Rimangono in lizza i consiglieri comunali del Pd Alessandro e Antonella Russo e il sindacalista Paolo Todaro per Avs. Intanto, le candidature di Federico Basile per Sud chiama Nord, Marcello Scurria per il centrodestra e Lillo Valvieri per la società civile sono già ufficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

