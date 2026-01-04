Nomine 2026 | cda in scadenza Conferme e candidati in lizza

Le nomine 2026 rappresentano un momento di rinnovo per i consigli di amministrazione delle partecipate del Tesoro e di altri enti pubblici. Con le scadenze alle porte, si susseguono conferme e candidature in vista di un nuovo ciclo di gestione. Questo processo è fondamentale per garantire continuità e trasparenza nelle istituzioni pubbliche, in un contesto di attenta valutazione delle competenze e delle esigenze di ogni organismo.

Ballo delle poltrone per le nomine 2026: vanno rinnovati i consigli di amministrazione in scadenza delle partecipate del Tesoro e di numerosi enti pubblici. Gli occhi sono puntati soprattutto sui top manager delle 'big five': Eni, Enel, Terna, Leonardo e Poste. Ma la lista delle scadenze è lunga e va dall'Istituto Poligrafico-Zecca dello Stato alla Stretto di Messina

Brescia, bandi per nomine nei Cda di tre enti - Sega, per due membri per la Fondazione Clementina Calzari Trebeschi Ets e per uno alla Fondazione ai Caduti dell’Adamello. quibrescia.it

Nomine del Cda indette in piene ferie: scoppia la bufera su Senigallia Servizi - SENIGALLIA Bufera su Senigallia Servizi per l’avviso di nomina del Cda pubblicato quando tutti erano in ferie. corriereadriatico.it

APPLAUDIAMO LA SCELTA POLITICA DELLE NOMINE TRIENNALI DEI NUOVI DG Apprendiamo dalla stampa che la Giunta della presidente Alessandra Todde ha deciso di conferire ai nuovi direttori generali della sanità sarda un incarico triennale, anziché - facebook.com facebook

